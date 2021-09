Novo álbum de João Maldonado entra nas plataforma nesta sexta-feira

Passeando pelo estilo minimalista e pela música contemporânea, João Maldonado lança, nesta sexta-feira (3), em todas as plataformas digitais, seu primeiro álbum com peças apenas de piano. As oito faixas presentes no disco, chamado Solitude, funcionam como uma espécie de resgate da essência do artista.

Maldonado iniciou sua carreira no jazz e viveu o auge do rock gaúcho com o TNT. Foi o primeiro pianista de blues do Estado a gravar um disco com Solon Fishbone e passeia ainda pela bossa nova original. "A pandemia me levou para dentro de mim. Não tinha outra alternativa: ou era engolido pelo medo do novo coronavírus ou mergulhava na criação", conta. Além das novas músicas escritas, ele também mergulhou no tempo atrás de trabalhos da época em que virou pianista profissional.

Gravado no La Muzika Home Studio e na Loop Discos, o novo álbum, então, conta com composições que transitam entre diversas épocas. Estão presentes trilhas criadas por ele a partir do ano de 2020, além de uma peça barroca na estética das invenções a duas vozes de Bach e HSU - a espera, composta em 1987.