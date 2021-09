Júlio Reny e Fábio Ly são atrações do projeto 'Ocidente acústico'

De forma reduzida e com público limitado, o Ocidente acústico realiza mais uma apresentação respeitando todos os protocolos vigentes de saúde. Nesta quinta-feira (2), às 21h, o Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) recebe Júlio Reny e Fábio Ly com o show da turnê A estrada corre para sempre.

Júlio, com 40 anos de carreira, coleciona em sua trajetória profissional 11 discos musicais, um DVD e uma biografia, além de trabalhos como radialista. Fábio, com quem divide o palco, é considerado um dos melhores bateristas do rock gaúcho, tendo integrado bandas como TNT e Bandalieira.

Na apresentação desta quinta-feira, a dupla apresenta diversas canções de diferentes fases de suas vidas, além de releituras de clássicos do rock sulista. Reny fica na voz e no violão, e Fábio no Washboard e na segunda voz.

Os 50 ingressos disponíveis para a performance, vendidos pelo Sympla, são divididos em três categorias, cada uma com um valor diferente: mesa para quatro pessoas (R$ 160,00), mesa para duas pessoas (R$ 80,00) e cadeira (R$ 40,00).