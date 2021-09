Vera Charak Jany mostra releituras artísticas na Galeria Gravura

Nesta quinta-feira (2), a Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) estreia a exposição A vida, o amor e a beleza são efêmeros. Só a arte para perpetuá-las, da artista Vera Charak Jany. As obras da mostra foram produzidas por ela durante a pandemia. A pintora paulista - formada pela Ufrgs e aluna do Atelier Livre da Prefeitura - usou o tempo passado em casa para fazer diversas releituras de Gustav Klimt e trabalhar em telas inspiradas na Monalisa.

Vera dedicou muitos anos de sua trajetória à pintura em seda e, atualmente, se dedica à pintura acrílica sobre tela. Ela também pintou por vários anos para a loja do Margs, fazendo releituras de obras do acervo e das itinerantes. Desde 2008, explora nos quadros formas geométricas, releituras de Klimt, paisagens e figuras humanas. "Em 2008, voltei a pintar tela, fazendo releituras de Gustav Klimt, sempre com interferência minha, de linhas, cores e formas, até que, de repente, notei que as obras passaram a ter uma expressão só minha. No entanto, Klimt foi a motivação para eu voltar ao cavalete, às telas e às tintas acrílicas."

A pintora participou da Confinart em 2020 e também da MiniArte em 2020 e 2021. Algumas das obras que também aparecerão no evento integraram a mostra virtual MiniArte, com as temáticas Vida e do bicentenário de Anita Garibaldi. A seleção pode ser conferida na Sala Branca da galeria até 2 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e sábados, das 9h30min às 13h30min.