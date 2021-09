Teatro universitário em cartaz online nas quartas-feiras de setembro

Durante as quartas-feiras do mês de setembro, a peça Como cavalgar um dragão estará em temporada virtual, promovida pelo Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs. A peça é parte da programação da Mostra Anual Universitária de Teatro e terá dois horários semanais, às 12h30min e 19h30min. Os ingressos gratuitos devem ser reservados pela plataforma Sympla, que envia o link do espetáculo uma hora antes de cada sessão.