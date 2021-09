Enéas de Souza comenta lançamento do livro 'Os filmes pensam o mundo'

Desenvolvendo novas concepções e aprimorando ideias que há anos sustentam seu renomado trabalho, o crítico Enéas de Souza lança Os filmes pensam o mundo (EdiPucrs, 308 páginas, R$ 49,90 e R$ 29,90 em e-book), seu terceiro livro sobre o fazer cinematográfico. O trabalho chega ao mercado com o intuito de provocar nos leitores pensamentos a respeito da sétima arte. A versão digital já está disponível na Amazon, Cultura, Google Books, Apple Books e Kobo. O exemplar impresso pode ser adquirida sob demanda na Americanas, Amazon, Shop Time, Bok2 e Mercado Livre.

Apaixonado por filmes desde a infância, começou a estudar mais sobre o assunto durante a graduação em Filosofia. Na época, o mergulho na área do cinema foi tão intenso que, antes mesmo de se formar, já ministrava cursos a respeito da temática para colegas e professores. O interesse pela Economia surgiu logo na sequência, garantindo-lhe mais um diploma universitário que, no futuro, viria a ser complementado com o título de psicanalista.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Enéas conta que essas diferentes áreas do conhecimento, quando combinadas, permitem um maior entendimento das propostas desenvolvidas pelos cineastas em cada uma de suas produções. Como forma de elucidar seu método de trabalho, seu novo livro, dividido em duas partes, traz uma sequência de artigos escritos para a revista Teorema entre 2003 e 2019. Os textos são divididos em Cinema brasileiro, Cinema americano e Outros cinemas, sobre obras de países como Suécia, França, Rússia e Itália.

Ao longo do processo de escrita e análise desses materiais apresentados no primeiro bloco da obra, Enéas desenvolveu o que ele mesmo chama de uma "nova teoria cinematográfica". A segunda parte do livro, intitulada Cinema é energia, ficção e pensar, tem como foco o conjunto dessas suas novas considerações. "Muitas dessas ideias já tinha abordado em outros trabalhos meus, mas esse tipo de reflexão vai se aperfeiçoando e se afinando ao longo do tempo. É muito dinâmico. Isso também acontece dentro da produção audiovisual em si, pois os modos de se contar histórias evoluem e passam por transformações", reflete.

Ele ressalta também que um dos grandes diferenciais no seu trabalho é a compreensão da necessidade do diálogo entre o diretor e o crítico. Essa troca resulta em uma análise muito mais precisa e genuína do filme em questão, trazendo ainda uma interpretação mais clara para o público consumidor. "Passei a me preocupar com a mensagem proposta e com o processo narrativo construído em cima dela. Muitas vezes não conseguimos captar tudo de primeira, mas o cinema é isso: ver, rever e rever."

Dessa forma, o autor divide o pensamento cinematográfico em três diferentes níveis: o pensar a história em imagens, o pensar o cinema e o pensar o mundo. Sobre o último, ele ressalta que as representações exibidas nas telas sempre estão relacionadas com o meio em que vivemos. "Todos filmes apresentam alguma visão da sociedade, alguns são mais ingênuos e outros nem tanto, mas grandes obras sempre chocam e provocam alguma reflexão. Essa é a função da arte: causar espanto e abrir os olhos para a realidade", explica.

A relação da sétima arte com o mundo, para ele, ultrapassa as páginas do seu novo lançamento, tornando-se uma discussão muito maior e complexa: "Claro que nenhum cineasta vai conseguir retratar tudo em uma única obra, mas eles sempre dão pistas e tentam relacionar pelo menos um elemento com algo que esteja ao nosso redor". A crítica, para Enéas, é um pensar conjunto. As discussões e os debates provocados a partir das produções resultam em uma troca muito positiva de ideias e percepções, estimulando o aprendizado.

O cinema, então, deve ser visto para além do entretenimento, servindo também como instrumento de educação. "Na universidade, eu escutava excessivamente que o conceito era a parte mais importante, até que comecei a notar os sentimentos que os filmes me provocavam. Isso me levou a tentar entender o mundo a partir das obras que assistia, identificando nelas determinadas realidades sociais e assuntos que estavam à minha volta mas que, às vezes, passavam despercebidos."

Muito mais do que ficção ou uma simples visão generalizada da sociedade, a produção audiovisual permite a reprodução e a compreensão da relação do homem com a natureza, com a diversidade e com ele próprio. No Brasil, infelizmente, o atual cenário demonstra uma profunda reação contra o pensamento crítico, em especial o político, o econômico e o cinematográfico. "Não há nenhum suporte, o Ministério da Cultura foi, inclusive, rebaixado ao nível de Secretaria. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias aumentam o acesso da produção e do consumo, não existe financiamento nem incentivo", finaliza Enéas.