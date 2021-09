Vídeos diários apresentam possibilidades de dançar a potência feminina

A partir desta quarta-feira (1), e até o dia 7 de setembro, o canal de YouTube do Núcleo Imagem e Dança de Imbé (Nidi) trará o projeto Litorâneas - femininos possíveis em dança. Em vídeos diários, que estreiam sempre às 20h, a iniciativa aborda a diversidade do universo feminino através de diferentes tipos de dança, fazendo uso de cenários naturais do Litoral Norte.

Nas imagens, artistas gaúchas traduzem suas histórias por meio de um diálogo expressivo entre corpo e natureza. Surgem, entre outras, uma senhora que realiza sua coreografia com ajuda de muletas; uma bailarina negra, que não abandonou a dança mesmo depois de ser mãe; uma professora sexagenária que cultiva o bailar cigano; e uma artista trans que dá corpo à sua dança.

Com direção de Marcelo Cabrera e direção de coreografia de Tati Missel, Litorâneas promove também um debate com a equipe que será transmitido no dia 11 de setembro na página do Nidi no Facebook, além de uma série de oficinas, todas com vagas esgotadas.