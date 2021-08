Hospital São Lucas da Pucrs inaugura painel pensado para colaboradores

Em comemoração aos 45 anos do Hospital São Lucas (HSL) da Pucrs, completados no dia 29 de outubro, a instituição promove diversas ações nos próximos meses. Nesta terça-feira (31), às 11h, será inaugurado um espaço ao ar livre especialmente pensado para os seus colaboradores, médicos, residentes e alunos. O local, que se conecta ao Jardim Botânico, tem um projeto de muralismo a fim de transmitir a história dessas pessoas em meio à pandemia.

O painel conta com as violetas (flor-símbolo marista) e com os girassóis plantados pelo jardineiro Ronaldo no mês de março. Além da referência à natureza, ainda há a simbologia da vacina Coronavac, testada na instituição e que trouxe a esperança de dias melhores. Com conceito artístico pensado na arte de rua, Renam Canzi, da Casulo, responsável por desenvolver essa ideia, explica que a experiência foi encantadora: “Esse painel representa muita coisa legal, tanto para nós que o fizemos, quanto para o momento no qual estamos vivendo. Conseguimos unir características próprias do Hospital de um jeito contemporâneo”.

O espaço de descompressão possui 800 metros quadrados e conta com bancos para descanso e áreas gramadas para aproveitar intervalos. De acordo com o diretor-geral Leandro Firme, o local é destinado ao bem-estar dos trabalhadores. Para levar a ideia de esperança, o diretor plantará uma árvore no dia da inauguração. Sobre o painel artístico, ele explica que a ideia é conectar a arte com os ideais do hospital: “Esta praça de convivência reúne natureza, arte e o espírito de família, que nos norteia e nos sustenta dia a dia e que faz do HSL-Pucrs um hospital de excelência, feito por pessoas, para as pessoas”, conclui Leandro.