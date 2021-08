Obra com crônicas sobre a pandemia tem lançamento nesta segunda-feira

O livro Crônicas pandêmicas, com a participação da escritora e jornalista Roseli Santos, será lançado nesta segunda-feira (30), pelo YouTube, a partir das 20h. A obra é organizada por Patrícia Chirico, do Rio de Janeiro, e reúne textos de escritores que se conheceram, virtualmente, por meio de uma oficina literária ministrada pelo jornalista Pedro Bial.

De acordo com Roseli, o livro reúne textos escritos por 15 autores de diversas regiões do Brasil. Nele, cada escritor apresentou o seu olhar sobre a pandemia. “A proposta era fazer uma reflexão sobre este momento que vivemos desde 2020”, comenta Roseli, destacando ainda que o leitor vai se deparar com narrativas engraçadas, com outras mais dramáticas, mas tudo somente sobre a pandemia.

Devido à pandemia, o lançamento ocorre virtualmente, mas os autores não descartam encontros presenciais, assim que for possível, para autografarem as obras.

Crônicas pandêmicas tem prefácio do escritor Rubem Penz e já está em pré-venda pela Editora Viseu. Também é possível garantir a edição digital para Kindle, na Amazon.