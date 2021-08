Deborah Finocchiaro participa de bate-papo no Prosa Cultural do Sesc

Instagram do Sesc/RS Dando continuidade ao projeto que busca aproximar o público de artistas de diferentes áreas, o Prosa Cultural Sesc recebe nesta terça-feira (31), às 19h, a atriz Deborah Finocchiaro para um bate-papo virtual transmitido pelo

Deborah é multiartista e já participou de centenas de trabalhos no teatro, cinema e televisão, já tendo atuado também como diretora, locutora, produtora, apresentadora, roteirista e palestrante ao longo de sua carreira. Seus trabalhos e sua intensa participação no meio já lhe renderam 33 prêmios, entre eles nove de Melhor Espetáculo e 18 de Melhor Atriz.

Em 2014, foi a artista homenageada do 21º Festival Internacional de Teatro Porto Alegre em Cena, e em 2020 foi tema do documentário Deborah! O ato da casa, longa-metragem produzido durante a quarentena com direção de Luiz Alberto Cassol.

O projeto, realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e idealizado pelo Sesc Santa Cruz do Sul, promove lives periódicas. Já participaram da iniciativa nomes como Thedy Corrêa, Leticia Wierzchowski, Leonardo Brasiliense, Richard Serraria e Paola Severo.