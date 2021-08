Itaú Cultural lança a segunda coletânea da 'Mostra infâncias plurais'

site do Itaú Cultural Com produções que passam por diversos estados brasileiros, olança nesta terça-feira (31) a segunda coletânea da Mostra infâncias plurais. Com postagens semanais até o dia 12 de outubro, a mostra online reúne 50 vídeos selecionados dentro do projeto homônimo realizado no final do ano passado que tinha como proposta inspirar produções culturais infanto-juvenis.

O resultado são vídeos curtos e potentes que buscam ver o mundo a partir dos olhos das crianças, levando em conta suas diferentes realidades. Os trabalhos, que fogem dos clichês infantis, também são destinados ao público adulto, como educadores e artistas interessados nesse tipo de linguagem.

A produção pernambucana Riscação faz parte da mostra. Nela, é apresentado o processo instigante de criação entre uma mulher adulta e uma menina, com desenhos de giz e tinta que passam pelas paredes e pelo chão. Partes móveis, do Rio Grande do Sul; Casa em jogo [amarelo] e Fio da meada, de São Paulo; Pintar e brincar sempre, do Rio de Janeiro e Move game, do Mato Grosso do Sul, também fazem parte da coletânea.