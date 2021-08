Começam ações do bicentenário da heroína Anita Garibaldi

Nesta segunda-feira (30), às 15h, o governo do Estado do Rio Grande do Sul abre as portas do Palácio Piratini (Praça Marechal Deodoro, s/n) para celebrar o bicentenário de Anita Garibaldi, com apresentações artísticas, exposição e lançamentos de projetos que homenageiam a heroína da Revolução Farroupilha (1835-1845). A família de Anita será representada por seu bisneto Giuseppe Garibaldi, com uma mensagem em vídeo.

A comemoração terá início com a cavalgada feminina Triunfo à Anita Garibaldi, com a participação policiais femininas da Brigada Militar e membros do Instituto Anita Garibaldi, que sairá do Gasômetro (João Goulart, 545) às 14h20min, em direção ao Palácio.

Às 15h, os presentes no Palácio Piratini poderão prestigiar o lançamento da exposição Anita Garibaldi entre tempos e acervos, com a apresentação da historiadora do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHRGS) Luciana de Oliveira. O evento ainda será palco para o lançamento da edição impressa do Caderno de Anita, obra de Elma Sant’Ana, que percorre toda a trajetória da heroína.

Será apresentado o clipe oficial dos Festejos Farroupilhas 2021, com a participação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e coro das cantoras Marlene Pastro, Maria Luiza Benites, Loma, Shana Muller e Luiza Barbosa. Marlene e Luiza também serão as responsáveis pela apresentação artística de encerramento.

Bicentenário de Anita Garibaldi

Anita nasceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, nos arredores de Laguna, Santa Catarina, em 30 de agosto de 1821. Conhece Giuseppe Garibaldi em 1839, mesmo ano em que o guerreiro chega em terras lagunenses. É ele quem lhe confere o apelido que a seguirá por toda a vida e além.

Juntos, estabeleceram uma vida de parceria no amor, na família e na guerra – na Revolução Farroupilha e em tantas outras. Grávida do seu quinto filho, adoece e acaba falecendo, na Itália, em agosto de 1849. Sepultada sete vezes, seus restos mortais estão, atualmente, em um monumento da Colina do Gianícolo, em Roma, e o país a considera como Mãe da Pátria Italiana. No Brasil, Anita está inscrita no Livro dos Heróis da Pátria, no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília.

Por meio do Decreto nº 55.756, de 9 de fevereiro de 2021, o governador do Eduardo Leite instituiu no Rio Grande do Sul o Ano do Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi. As atividades em comemoração se estenderão até o fim do ano.

Para dar conta da programação foi instituída uma comissão, composta pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), pela Secretaria de Turismo (Setur), pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC), pelo Consulado Italiano em Porto Alegre, pela Fundação Catarinense de Cultura, pelo Instituto Anita Garibaldi e pelo IHGRS.