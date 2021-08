O Butiá promove pôr do sol ao som de jazz neste fim de semana

O projeto Jazz na Beira leva duas apresentações ao vivo ao espaço O Butiá neste fim de semana. No sábado (28), sobe ao palco o Ronaldo Pereira Quarteto, enquanto Elisa Meneghetti é a atração de domingo (29), ao lado do Trio Três Poemas. As apresentações ao ar livre começam às 16h30min e vão até o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 40,00, com reservas pelo site www.obutia.com . A localização e indicações de como chegar são informadas por e-mail após a confirmação.

Saxofonista de grupos como Kula Jazz, Luciano Leães e The Big Chiefs e POA Jazz Band, Ronaldo Pereira estará acompanhado por Ras Vicente (piano), Rodrigo Arnold (contrabaixo) e Martin Estevez (bateria). Na apresentação de sábado, um repertório de standards já conhecidos do público, unido a temas autorais do álbum de estreia, Flower of life (2020). A sonoridade une jazz avant-garde, free jazz e hard bop, flertando com o free jazz e trazendo também referências históricas ao be bop, o jazz swing e ao Dixieland jazz.

No domingo, será a vez da cantora Elisa Meneghetti passear pelo repertório dos maiores standards do jazz e da música brasileira. Para o espetáculo, ela trará como convidados o instrumental do Trio Três Poemas, formado por Claudio Calcanhotto (bateria), Cristian Sperandir (piano) e Caio Maurente (baixo acústico). Elisa traz no currículo apresentações nos principais teatros e casas de shows, com uma voz que não esconde as influências de Billie Holliday e Ella Fitzgerald.