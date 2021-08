Shopping de Porto Alegre dá 90% de desconto no cinema a quem fez 2ª dose da vacina

Para reforçar a adesão à vacinação da Covid-19, um dos shopping centers de Porto Alegre está com promoção de desconto no ingresso do cinema para qualquer filme. A condição vale para quem apresentar comprovante de ter recebido a segunda dose dos imunizantes. A redução é de 90% na entrada.

Intitulada Sua Vacina Vale Muito, a campanha no Shopping Iguatemi integra ação nacional da rede Ancar Ivanhoe Shopping Centers, da qual o empreendimento faz parte.

A promoção vai até a próxima quinta-feira (2). Mas atenção: só vale na compra de dois ingressos.

A ação vai contemplar 50 clientes por dia. No Iguatemi, é preciso apresentar a carteira de vacinação no guichê próximo à loja Zara, no 2º piso.

Capital ultrapassou nesta sexta-feira (27) a marca de 1 milhão de primeiras doses aplicadas. Em Porto Alegre, quase 630 mil pessoas já completaram o esquema vacinal de até duas doses - a vacina da Janssen é uma dose apenas. A

Por outro lado, pelo menos 134 mil pessoas com 21 anos ou mais ainda não se vacinaram nem com a primeira dose.