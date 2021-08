Poemas de Eliane Marques ganham destaque em projeto da biblioteca da Trensurb

Poeta, ensaísta, psicanalista e tradutora, Eliane Marques é o nome da vez no projeto Antologia Digital da Poesia Gaúcha, promovido pela biblioteca da Trensurb. O vídeo traz a leitura de três poemas da autora, e ficará disponível a partir desta segunda-feira (30) no site e nas redes sociais da empresa, além dos perfis do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos no Facebook Instagram . O material também é veiculado nos monitores do Canal Você, presentes em trens e estações da Trensurb.

Eliane Marques lançou, entre outros, os livros E se alguém o pano (2016, Prêmio Açorianos na categoria Poema) e O poço das marianas (2021). Mantém colunas em jornais e tem poemas publicados em revistas de circulação nacional, além de coordenar a editora Escola de Poesia e o projeto Orisun Oro, que atua na tradução e publicação de mulheres poetas afro-latino-caribenhas no Brasil. É também docente na Après Coup Porto Alegre Psicanálise e Poesia, onde coedita a revista de psicanálise e cultura Anna O.

Desde outubro do ano passado, a Antologia Digital da Poesia Gaúcha promove a publicação quinzenal de vídeos de poetas locais declamando suas poesias. A curadoria é do poeta Élvio Vargas, e a iniciativa conta com o apoio da Academia Rio-Grandense de Letras e do Instituto Estadual do Livro.