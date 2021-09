'Identidad gaucha' apresenta fotografias do argentino Pedro Luis Raota

Uma parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre e o Consulado da Argentina trouxe à Capital a exposição Identidad Gaucha, do fotógrafo argentino Pedro Luis Raota. A mostra, aberta para visitações a partir desta quarta-feira (1) na Pinacoteca Aldo Locatelli (Praça Montevidéu, 10), integra as atividades comemorativas da Semana Farroupilha, evidenciando a cultura sul-americana.

A exposição retrata o talento único e memorável de Raota ao capturar a profundidade do espírito humano em suas fotografias. Os trabalhos carregam seu estilo característico, marcado por sombras bem presentes, imagens humanistas, narrativas e reflexivas.

O artista, nascido na Província do Chaco em 1934, deixou sua cidade natal para ganhar o mundo ainda muito jovem. Foi em Santa Fé que adquiriu noções básicas de fotografia e se apaixonou pela área. Já foi premiado na Holanda como melhor repórter fotográfico do mundo e, em Hong Kong, ganhou o Primeiro Prêmio em três oportunidades.

Mesmo após seu falecimento, em 1986, Raota ainda é considerado um dos dez melhores fotógrafos do mundo. Sua arte e criatividade seguem surpreendendo os amantes da fotografia, pois criou uma linguagem estética de infinita clareza conceitual.

A exposição na Pinacoteca se estende até o dia 30 de setembro, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h. As visitas, com grupos de até cinco pessoas, são feitas via agendamento prévio pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3289-3735.