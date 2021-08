Libretos retoma lançamentos presenciais de publicações com obra diferenciada

Do encontro de seis mulheres negras, as escritoras Ana Dos Santos, Carmen Lima, Fátima Farias, Delma Gonçalves, Lilian Rocha e Taiasmin Ohnmacht, surge a obra Travessias de Amanaã (Libretos, 2021, 136 págs., R$ 40,00). Cansadas de um mutismo sugerido pela sociedade, as seis resolveram, como milhões de irmãs pelo mundo, América Latina e Caribe, lutar com ferramentas efetivas.