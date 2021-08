Espetáculo especial no Theatro São Pedro celebra 700 anos da morte de Dante Alighieri

O Theatro São Pedro recebe, em 14 de setembro, data que marca oficialmente os 700 anos da morte de Dante Alighieri, a estreia de A Paixão de Dante, obra composta por Vagner Cunha para coro e orquestra, inspirada em Inferno, a primeira parte do poema A Divina Comédia, do poeta italiano. O espetáculo, com regência do maestro Antonio Borges-Cunha, terá mais de 70 integrantes, entre músicos e cantores, além de três solistas: o tenor Flávio Leite, a soprano Paola Bess (ambos na foto acima) e o barítono Carlos Rodriguez.

A estreia mundial do concerto poderá ser acompanhada de qualquer lugar do globo, em transmissão ao vivo e bilíngue, com cantos em italiano e legendas em português. A apresentação ainda poderá ser vista presencialmente nos dias 14, 17 e 18 de setembro, sempre às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n), em Porto Alegre, que opera com capacidade reduzida, seguindo rígidos protocolos sanitários. Os ingressos para as récitas já estão à venda pelo site www.apaixaodedante.com, com valor único de R$ 33 para quem optar por assistir online; e preços de R$ 40,00 a R$ 160,00 no presencial.

A data comemorativa também marca o lançamento de uma edição comemorativa do livro A Divina Comédia: Inferno, com tradução inédita do escritor gaúcho José Clemente Pozenato. Com vocabulário direto e acessível, o autor criou um texto que aproxima o público brasileiro do clássico da literatura mundial.