TV Brasil apresenta drama de época com Kate Winslet nesta sexta-feira

A sessão Festival de Cinema da TV Brasil exibe nesta sexta-feira (27), às 22h30min, o filme Um pouco de caos, protagonizado pela atriz inglesa Kate Winslet. O drama de época, que acompanha a trajetória da paisagista Sabine De Barra, é o último longa-metragem dirigido por Alan Rickman.

Na história, a personagem principal desafia as barreiras de gênero e classe da França do século XVII. Quando o Rei Luís XIV, interpretado por Rickman, decide mudar a sede do reino do Louvre para o Palácio de Versalhes, o paisagista e arquiteto André Le Nôtre (Matthias Schoenaerts) fica encarregado de projetar os jardins do que viria a ser o novo lar da família real.

Le Nôtre, no intuito de encontrar um ajudante para o trabalho, entrevista diversos candidatos. Ele fica intrigado com a personalidade e o estilo único de Sabine que, ao chegar no palácio, demonstra interesse em criar algo exclusivamente francês para decorar o jardim ao invés de apenas seguir os estilos clássico e renascentista.

O arquiteto decide contratá-la para a função mesmo eles tendo estilos completamente opostos. Apesar dos atritos iniciais, o convívio entre os dois dá início a um fascínio mútuo que pode vir a ultrapassar os limites de uma relação meramente profissional.

A produção também será transmitida pelo canal na madrugada de sexta para sábado (28), às 3h45min.