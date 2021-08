Bate-papo virtual com Alzira E em projeto musical da Ufrgs

Referência no cenário contemporâneo brasileiro, a compositora Alzira E participa nesta terça-feira (31), às 19h, do Núcleo de Estudos da Canção. Com mais de 40 anos de atuação, a artista fala sobre sua trajetória. A conversa virtual será mediada por Juli Manzi e Mateus Mapa e transmitida ao vivo pelo YouTube do Departamento de Difusão Cultural da Ufrgs.

Alzira E é o nome artístico que Alzira Espíndola adotou a partir de 2007. Nascida em uma família de artistas no Mato Grosso do Sul, ela teve sua história destacada no filme Aquilo que eu nunca perdi, projeto da diretora Marina Thomé que foi premiado no 13º Festival Internacional do Documentário Musical, o In-Edit Brasil.

As mais de 160 canções da compositora carregam influências que transitam entre o pop, rock, música regional do Centro-Oeste e da cultura de fronteira. Entre seus parceiros, estão nomes como Itamar Assumpção, Alice Ruiz, Tiganá Santana, Iara Rennó e Anelis Assumpção.