Djavan ganha prêmio da União Brasileira de Compositores

canal de YouTube da UBC Reverenciando a carreira e a vida de um dos gigantes da música nacional, a União Brasileira de Compositores (UBC) homenageia Djavan, autor de mais de 300 obras, com o Prêmio do Compositor Brasileiro. A transmissão do evento acontece no dia 7 de outubro através do

A premiação, criada em 2017, já homenageou artistas como Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton Nascimento e Herbert Vianna. Djavan chega agora para dar sequência aos grandes nomes da honraria. O músico, vencedor de dois troféus do Grammy Latino, mescla pop, jazz, MPB, blues e sonoridades africanas em suas composições, fazendo da versatilidade a sua marca pessoal.

10 estrelas da música do País irão se apresentar na cerimônia de premiação interpretando versões inéditas de canções de Djavan. O line-up, formado por diferentes gerações, tem os nomes guardados a sete chaves e será surpresa até mesmo para o homenageado.

Ricardo Leite, diretor de criação do Prêmio UBC 2021, diz que, apesar de desafiadora, a construção do projeto foi extremamente prazerosa: "Djavan transita entre estilos variados. Nosso desafio foi dar forma visual à sua poesia e à sua arte. Ele mesmo nos deu o caminho, com tons e cores que fazem parte das suas lindas canções que iluminam o nosso dia a dia”.