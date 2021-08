Atividades virtuais do 'Mulheridades' começam nesta quinta-feira

Desta quinta-feira (26) até sábado (28), o Sesc/RS oferece uma programação artístico-cultural que promove o protagonismo e fortalecimento dos conhecimentos, saberes, produções e pesquisas realizadas por mulheres indígenas e negras no Rio Grande do Sul. Integrando o projeto nacional Identidades Brasilis, as atividades de Mulheridades serão disponibilizadas de forma gratuita, no canal de YouTube do Sesc/RS

O debate Transculturalidades - decolonizando as artes no Sul do Brasil traz nesta quinta-feira (26) Raquel Kubeo, Carla Vanez e mediação de Celina Alcântara, às 19h. No mesmo horário, a pílula artística Corpo Mina, da artista Preta Mina, será lançada no Instagram (www.instagram.com/sescrs).

Na sexta-feira (27), às 19h, sempre pelo YouTube, o encontro Lentes femininas afro-indígenas na produção audiovisual no RS terá Gautier Lee, Kerexu e Sofia Ferreira. No Instagram, a pílula artística é Afro Mulher, com a bailarina, coreógrafa, figurinista Val Benitez (coordenadora do grupo Mojubá Dança Afro). Yabás, os orixás dançam e fazem ressaltar toda a beleza Afro Mulher. Nossa história é contada através da dança. O ouro de Oxum é derramado sobre nós, a força de Oyá nos sustenta, proteção de Iemanjá nos dá esperança e o saber Nanã nos faz progredir a cada Instante!

No último dia, sábado (28), serão transmitidos o diálogo Universo Slam - resistências femininas na literatura poética, com Cristal, MC Pérola Negra e Tiatã, às 18h; e o talk show Vozes que ecoam - a musicalidade negra no RS, com as cantoras Luciara Batista, Glau Barros e Loma Pereira, às 20h.

Todos os debates contarão com tradução em Libras.