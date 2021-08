Orquestra Theatro São Pedro apresenta 'Festival Mendelssohn'

Neste domingo (29), às 18h, a Orquestra Theatro São Pedro apresenta o Festival Mendelssohn. A troca de 2kg de alimento não perecível por um ingresso já pode ser feita na recepção do Multipalco Eva Sopher (ao lado do Du'Attos Restaurante). A retirada ocorre até sábado (28), das 13h30min às 18h. Não haverá disponibilidade de entradas no dia da apresentação para evitar aglomerações.

Com regência do maestro Evandro Matté e participação dos solistas Ney Fialkow (pianista, na foto abaixo) e Pablo de León (violinista), o concerto é uma homenagem ao compositor Felix Mendelssohn. Serão interpretadas, de sua autoria, a Sinfonia n. 10 (Adagio, Allegro e Più presto) e Concerto duplo para piano e violino (Allegro, Adagio e Allegro molto).

O Concerto duplo para piano e violino, escrito por Mendelssohn aos 14 anos, é prova do desenvolvimento musical que ele atingira precocemente. A riqueza cultural e financeira de sua proeminente família judeu-luterana é algo relevante – sua residência era um dos centros musicais de Berlim, mas esse fato não basta para elucidar o progresso fenomenal que ele demonstrou.

Em poucos anos, seu mestre na composição, Carl Zelter, nada mais tinha para ensinar-lhe: “Proclamo-o independente, em nome de Mozart, de Haydn e do velho pai Bach.” Schumann anunciara Mendelssohn como “o Mozart do século XIX” e, com sensibilidade, notara sua maturidade artística surgir “como uma flor desabrochada”. Mendelssohn começou a compor aos nove anos e, aos 12, já afirmava seu estilo ao iniciar o conjunto de Doze Sinfonias para cordas. Aos 13, escreveu o primeiro Concerto para violino, dedicado ao professor Eduard Ritz, e, no ano seguinte, o magnífico Concerto duplo, estreado por Ritz, ao violino, e Mendelssohn, ao piano, numa apresentação privada.

Ambos os concertos, escritos na austera tonalidade de ré menor, não possuem número de opus e não foram publicados até a segunda metade do século XX. Redescobertos recentemente, eles vêm, merecidamente, estabelecendo seu lugar nos programas das salas de concerto. Mendelssohn foi um bom violinista e, ainda que preferisse tocar viola a tocar violino, obteve grande sucesso com obras para este instrumento, principalmente com o seu último concerto, que figura entre os três mais populares do gênero. Porém, foi como executante de órgão e piano – seu instrumento favorito – que ele alcançou notoriedade. A ideia de unir instrumentos tão diversos – violino e piano – como solistas em um concerto com orquestra fora inovadora, visto que, provavelmente, eram desconhecidas as raras incursões no gênero realizadas por Haydn e Mozart.