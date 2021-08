Evento virtual transmite processo de pintura de Carlos Bracher

Instagram YouTube Morador de Ouro Preto há 50 anos, o pintor Carlos Bracher participa das comemorações dos 310 anos da cidade mineira, com a exibição de sua performance durante a construção da obra O heroísmo de Tiradentes. O evento virtual, transmitido pelodo Ateliê Casa Bracher, acontece neste sábado (28), às 20h.

A relação do pintor com Ouro Preto é de uma vida. “É uma relação de amor. São 50 anos morando, criando e trabalhando aqui. Faz parte de mim”, diz ele. É na cidade, em anexo ao casarão onde mora com sua companheira, a também artista Fani Bracher, que se encontra o Ateliê Casa Bracher.

A pintura, que agora ocupa lugar de destaque na parede da Câmara Municipal de Ouro Preto, foi feita pelo artista em 90 minutos. Ao som do quinteto da Orquestra de Pilar, da Escola de Música do Padre Simões, Bracher deu vida ao antigo prédio da Câmara Municipal da cidade junto à estátua do próprio inconfidente, com o Pico do Itacolomi ao fundo.

O quadro O heroísmo de Tiradentes substitui a obra centenária Leitura da sentença de Tiradentes, de Leopoldino de Faria, transferida em 2019 para o Museu da Inconfidência durante a exposição 230 anos da Inconfidência Mineira: caminhos e descaminhos.