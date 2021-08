Live com Pedro Bandeira marca os 40 anos da Jornada Nacional de Literatura

Uma live com um dos maiores autores da literatura infantil e juvenil do Brasil, Pedro Bandeira, será realizada nesta quinta-feira (26), às 10h, para comemorar os 40 anos da Jornada Nacional de Literatura e os 20 anos da Jornadinha Nacional de Literatura. A mediação de Travessias e travessuras pela narrativa infantil e juvenil, transmitida pelo canal do YouTube da UPF Online , será feita pelos coordenadores das Jornadas Literárias, professores Fabiane Verardi e Miguel Rettenmaier.

Em São Paulo, Bandeira trabalhou em teatro profissional como ator, diretor e cenógrafo. Foi redator, editor e ator de comerciais de televisão. Como escritor, iniciou sua carreira com as primeiras histórias infantis publicadas em revistas de banca, em 1972. A partir de 1983, dedicou-se exclusivamente à escrita. Próximo de completar 80 anos, o escritor está mais ativo do que nunca, inclusive nas redes sociais (@eupedrobandeira).

Com mais de quatro décadas escrevendo para crianças e adolescentes, ele já foi o autor homenageado da Jornada. Tendo mais de 100 livros publicados e 25 milhões de exemplares vendidos até 2020, é o escritor do segmento mais comercializado no Brasil. Bandeira é o autor da série Os Karas, de O Fantástico Mistério de Feiurinha e de A Marca de uma Lágrima.

A formação de leitores é a missão das Jornadas Literárias, e essa também é a essência de Pedro Bandeira. Às 14h, ocorre outra atividade online pelo mesmo canal: Jornadinha 20 anos - histórias para contar, com Cássio Borges, do Sesc/RS.