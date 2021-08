Edital com inscrições abertas impulsiona a cultura negra do RS

As inscrições para o edital da Aceleradora Lanceiros Negros estão abertas até esta sexta-feira para agentes autodeclaradas negras, indígenas e LGBTQIA da área da cultura do Estado. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e residentes no Rio Grande do Sul. O formulário para cadastro está disponível no site lanceirosnegros.com.br, e os interessados deverão comprovar interesse profissional e atuação na área da cultura.

A Aceleradora Lanceiros Negros é um desdobramento do Festival Porongos, criado em 2018 por jovens empreendedores gaúchos com objetivo de impulsionar a cultura negra no Sul do Brasil.

Serão, ao todo, dois meses de atividades com a realização de diversas facilitações e materiais com profissionais especialistas nos temas relacionados ao ambiente cultural. Os encontros acontecem entre 4 de outubro e 11 de novembro, e 20 vagas serão disponibilizadas.

Thaise Machado, diretora criativa, diz que a arte, para a população negra, sempre foi e será uma das principais ferramentas de combate ao racismo e de denúncia de preconceitos, então o projeto nasce como forma de manifesto.