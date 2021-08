Senado vota Lei Paulo Gustavo nesta quinta-feira

Está agendada para esta quinta-feira (26) a votação no Senado Federal do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 73/2021, que prevê apoio emergencial para profissionais da Cultura afetados pela pandemia de Covid-19.

Conhecido como Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao comediante que faleceu no dia 4 de maio de 2021, por complicações decorrentes da doença, o texto propõe o investimento de R$ 4,3 bilhões para o setor até o final de 2022. Desse total, R$ 2,8 bilhões são voltados ao segmento audiovisual, que antes da crise gerada pelo novo coronavírus já vinha com pouco acesso a recursos por conta da paralisação da Ancine, desde 2019.

mobilização em todo o País Artistas e demais trabalhadores da Cultura estão em clima dee recebem a notícia da agenda para votação com "ânimo e esperança de dias melhores" para a classe. O projeto vem recebendo apoio de reconhecidos músicos, atores e produtores culturais como Caetano Veloso, Regina Casé, Paula Lavigne, Christiane Torloni e Mônica Martelli.

De autoria dos senadores Paulo Rocha (PT/PA), Zenaide Maia (PROS/RN), Humberto Costa (PT/PE), Jean Paul Prates (PT/RN), Paulo Paim (PT/RS) e Rogério Carvalho (PT/SE), o PLP tem como base três objetivos: salvar recursos do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para aplicação no setor cultural, e não para amortização da dívida pública da União; destravar os recursos do FNC e do FSA no orçamento de 2021 e vedar futuros contingenciamentos ou outras formas de limitações do empenho de ambos os fundos.

O projeto também visa criar ações emergenciais voltadas para artistas e para o setor cultural no sentido de enfrentamento dos efeitos econômicos e sociais causados pela crise sanitária instalada no país.

Rocha argumenta que além da importância social, a Cultura também tem uma dimensão econômica relevante no País, sendo responsável por um montante de recursos equivalente a 2,67% do PIB brasileiro e envolvendo quase 6 milhões de pessoas. "São homens e mulheres que estão com orçamento zerado por não poderem trabalhar devido às restrições impostas pela crise, que pode ainda ter efeitos graves até no que vem”, explica o senador, que protocolou a matéria no Senado.

A Lei Paulo Gustavo é baseada no modelo da Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020) e prevê que a União transfira recursos (oriundos de fundos de apoio e da contrapartida de estados e municípios) aos Estados, Distrito Federal e municípios. Também propõe que a forma de distribuição desses recursos deva ocorrer de forma descentralizada e autônoma, entre cada linguagem artística.

O texto ainda antevê a adoção de políticas que estimulem a participação e o protagonismo do público feminino, da população negra, de povos indígenas e comunidades tradicionais e quilombolas. No caso de pessoas do segmento LGBTQIA+, e de indivíduos com deficiência e outras minorias a lei propõe cotas, critérios diferenciados de pontuação ou qualquer outro meio que promova a igualdade de gênero, raça e classe, de acordo com a realidade local de cada território.

Artistas e agentes culturais alertam para o caráter e necessidade urgente de aprovação do texto. "Diante de um quadro em que a incerteza é a única prerrogativa, dada a evolução da pandemia em um contexto global, com a proliferação de novas cepas mais contagiosas sobre as quais ainda não se tem conhecimento suficiente para se dimensionar o grau de estrago que podem causar", avalia a artista-educadora, Consuelo Vallandro, coordenadora interina do Colegiado Setorial de Circo e membro da diretoria da Associação de Circo do Rio Grande do Sul.

O jornalista e escritor Airton Ortiz, que recentemente encerrou o mandato como presidente do Conselho Estadual de Cultura-CEC/RS, lembra que usar a verba que pertence à Cultura é uma forma de repor uma parte dos rendimentos perdidos pelos trabalhadores do setor devido à pandemia. "Nada mais justo. Além disso, movimenta a economia, gerando um efeito multiplicador de renda, pois o segmento é muito capilarizado. Esse PL é bom para todos", salienta.