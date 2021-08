Obra digitalizada de Eva Schul ganha site com lançamento nesta segunda-feira

Um dos destaques do projeto é a criação de uma biblioteca que utiliza sistemas digitais de captura de movimento - mesma utilizada em games - para documentar a técnica de dança desenvolvida pela homenageada. Para Mônica Dantas, coordenadora do projeto que também estará no evento online, o objetivo do trabalho é "seguir celebrando a obra de Eva Schul e desfrutando de sua sabedoria e de sua generosidade''.

As coordenadoras Suzi Weber e Aline Haas, junto da equipe que elaborou o arquivo e dos bailarinos que fizeram parte da trajetória da coreógrafa, também estarão presentes na transmissão desta segunda-feira. Carne digital foi desenvolvido com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).