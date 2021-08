Cantora e compositora Luciara Batista faz última live do projeto 'Sambaobá'

Após quatro lives trazendo histórias, experiências e processos artísticos de mulheres compositoras ligadas ao samba gaúcho, o projeto Sambaobá – a raiz feminina do samba terá sua última apresentação online nesta quarta-feira (25). Desta vez, o projeto idealizado pela cantora e pesquisadora Glau Barros focaliza a vida e a carreira da cantora, compositora e intérprete de samba-enredo Luciara Batista. A live será transmitida a partir das 20h, com acesso gratuito pelo canal de Glau Barros no YouTube

Mulher preta, mãe, artista, compositora, produtora cultural e afro influencer, Luciara Batista tem sido, nos últimos anos, a única intérprete mulher do Carnaval em Canoas e Porto Alegre. Participante do Criativo Praqproduções, ela é também idealizadora do projetos Samba da Roda de Saia, Liames e Samba da Gente, além de estar trabalhando de forma crescente em músicas autorais. Em 2021, ela recebeu o prêmio Trajetórias Culturais - Mestra Griô Sirley Amaro.

Sambaobá tem como propósito mapear e publicizar a presença de mulheres compositoras, que têm no gênero samba seu fazer artístico. De acordo com a idealizadora Glau Barros, a pesquisa demonstrou a carência de espaços para que mulheres negras do samba possam expor seu trabalho e sua trajetória, como forma de superar uma invisibilização que dificulta a obtenção de investimentos, espaços e oportunidades.

Nas edições anteriores, foram abordadas as compositoras Dani & Dena, de Pelotas (28 de julho); Patrícia Di Guyan, de Uruguaiana (4 de agosto); Drika Carvalho, de Gravataí (11 de agosto); e Gil Colares, de Rio Grande (18 de agosto). Todo esse material ficará disponível no YouTube de Glau Barros.