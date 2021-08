Em 'Sob pressão', ex-namorada de Evandro reaparece com o filho

Novo conflito acontece em Sob pressão no episódio desta quinta-feira (26), que vai ao ar logo após a exibição da novela Império, na Rede Globo.

Na trama, a chegada de Diana (Ana Flávia Cavalcanti) com um bebê levanta suspeitas de que a criança possa ser filha do médico Evandro (Julio Andrade). Muito doente, a criança precisa ser atendida pela equipe médica do Edith de Magalhães e, mais uma vez, Evandro se vê diante do impasse de operar um ente querido.

Na entrada das ambulâncias, um paciente não sente as pernas depois de sofrer um acidente de moto. O neurocirurgião Mauro (David Junior) avalia suas condições e opta por realizar uma cirurgia. O acontecido faz ele procurar uma jovem bailarina que havia atendido no passado e que ficou incapacitada de voltar a dançar.

Em outro leito da emergência, Vera (Drica Moraes) atende Nivaldo (Adriano Garib) e seu filho Joca (Matheus Costa), um jovem com deficiência intelectual que sofre preconceito recorrente. Nervoso com a situação, o pai também passa mal e precisa de atendimento.

Ao final do episódio, assim como acontece em todos os outros, o público é alertado sobre a importância de manter os cuidados na prevenção da Covid19, além de receber cartelas contendo informações e dados sobre os temas do episódio exibido.