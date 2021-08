Gravura Galeria faz leilão de obras da mostra de Claudia Fontoura Tellechea

Para selar as homenagens em memória da artista Claudia Fontoura Tellechea, a Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) realiza nesta quarta-feira (25), às 20h, um leilão virtual beneficente das obras apresentadas na mostra Passagem, que se encerra no sábado (28). O encontro será transmitido ao vivo através do perfil da galeria no Instagram (@gravuragaleria), onde os clientes poderão fazer os seus lances em tempo real.

Parte do valor arrecadado será destinado à Liga Feminina do Combate ao Câncer do RS. O evento será apresentado pela comunicadora e organizadora de festas Fabíola Lopes e pela integrante da Liga Feminina Jovem Antônia Ranzolin Falcão.

As obras da exposição, com diferentes estilos e dimensões, estão disponíveis para lances iniciais via WhatsApp da Gravura: (51) 99718-9258. Mais informações no site

A iniciativa partiu da filha da pintora, Gabriela Fontoura Brasil, que escolheu 15 de suas pinturas. O mês escolhido para a exposição traz à tona lembranças de Claudia Fontoura Tellechea, que faleceu há 11 anos. “Com a sua ousadia e intensidade, minha mãe marcou uma época e a sua geração. Ela foi festa, passionalidade e personalidade”, explica Gabriela Fontoura Brasil, orgulhosa de manter as memórias da mãe ainda vivas.

A ideia de organizar uma mostra foi baseada nas palavras da própria Claudia, que falava que só deixaria de existir no dia em que não fosse mais lembrada, “e eu me esforço para não deixá-la de fato partir”, enfatiza Gabriela. A arte, para a artista significava um estado de busca pelo autoconhecimento e introspecção, a própria expressão do feminino através das obras “desejos, magia e sedução”, a busca pela serenidade presente nas “paisagens” e o turbilhão de emoções expressas através do “mar revolto”.

A visitação presencial da exposição ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e sábado, das 9h30min às 13h30min, seguindo as medidas de saúde necessárias.