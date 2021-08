Desejo e ausência do beijo na pandemia são tema de montagem

Com estreia nesta sexta-feira (27), o novo espetáculo da Eduardo Severino Cia retrata o desejo e a ausência do beijo na pandemia. Contemplado pelo Fumproarte em 2016, Pelelingua Sedentobeijo recebeu o financiamento somente em 2020 e precisou ser reformulado em função da pandemia.

Dos palcos, o projeto foi adaptado para o universo online. Gabriel Martins, Daniel Aires, Eduardo Severino, Luciano Tavares, Marco Fillipin, Mônica Dantas, Tatiana da Rosa e Viviane Gawazee trazem à cena a sensualidade, o desejo e o erotismo na solitude. “Corpos sedentos de pele, de língua e de toque e um vírus invisível, sem precedentes, que gera desconfiança nas relações. Todos os sentimentos extravasados no mundo virtual. Esses foram os propulsores da nossa proposta coreográfica, em que os movimentos gerados pelos estímulos internos e externos, as sensações do desejo, a carência, a falta do conforto do outro, a desconfiança, as distâncias, as ausências, as presenças diáfanas, a impotência e a nossa fragilidade construíram o espetáculo”, explica Severino.