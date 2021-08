Governo federal autoriza captação de R$ 7,4 milhões para reformas no Theatro São Pedro

A Associação Amigos do Theatro São Pedro confirmou a autorização para captação de recursos até R$ 7,4 milhões, via leis de incentivo fiscal, que serão investidos na substituição da central térmica do espaço. A liberação foi sacramentada em ofício enviado pelo deputado estadual Ruy Irigaray ao presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt. A partir de agora, a entidade gestora pode captar verbas junto à iniciativa privada, com validade até o final deste ano.

O projeto foi apresentado originalmente pela Associação ao então Ministério da Cultura em 2016. Porém, embora aprovada, a captação de recursos nunca andou como previsto. Em agosto deste ano, o presidente da Associação, Gilberto Schwartzmann, buscou o auxílio do parlamentar gaúcho, que intermediou a situação junto a André Porciúncula, atual titular da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. A captação residual dos recursos foi autorizada pelo Ministério do Turismo, ao qual a secretaria está vinculada.

Segundo a Associação, a central térmica do Theatro São Pedro é uma das mais antigas em atividade na cidade de Porto Alegre, sendo urgente sua substituição. Até o momento, a empresa Gerdau contribuiu para a reforma com recursos próximos do R$ 1,6 milhão, valor que pode ser ampliado a partir de autorização federal.