Montagem que une dança, circo e performance estreia nas redes sociais

Produzida e dirigida por Carol Martins, a vídeoperformance Epiceno estreia nesta quinta-feira (26) nas redes sociais (IGTV do @projetoepiceno no Instagram) e irá integrar a programação do 28ª Porto Alegre em Cena, de 19 a 31 de outubro.

Contemplado pelo Edital Criação e Formação Diversidades das Culturas - realizado pela Sedac em parceria com a Fundação Marcopolo -, o trabalho de pesquisa de intersecção de linguagem (que une dança, circo e performance) foi executado com recursos da Lei Aldir Blanc. A equipe de mais de 20 profissionais contou com R$ 30 mil para a realização do projeto, que envolveu, além das gravações em set de filmagem, duas oficinas de preparação corporal.

Epiceno é um substantivo utilizado para designar animais com apenas um gênero (onça ou jacaré, por exemplo). A partir disso, oito performers (Bruno Fernandes, Consuelo Vallandro, Gabi Faryas, Guilherme Gonçalves, João Om, Jordan Maia, Marcelo Reis e Rita Spier) atravessam significados predeterminados de negociação entre feminino/masculino, criando uma ficção de si mesmos.

Alterando o equilíbrio e o desequilíbrio possível em pernas de paus, eles apresentam ao expectador corpos que podem ser humanos, animais, plásticos, artificiais, que alteram também sua estatura normal.