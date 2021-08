Circo Híbrido estreia espetáculo no formato audiovisual

O espetáculo-performance Atravessamentos, do Circo Híbrido, tem estreia inédita em formato audiovisual neste sábado (28), às 19h. Na sequência da apresentação, acontece ainda uma mesa-redonda aberta ao público que tem como objetivo o debate e o fomento do fazer artístico na pandemia. Ambas as atividades acontecem pelo site www.circohibrido.com.br/atravessamentos.

A montagem de arte circense, realizada a partir de uma residência artística iniciada em maio, contará com a participação de convidados de cinco cidades do Rio Grande do Sul que trabalham com diferentes técnicas e bagagens artísticas. São elas: Viamão, São Lourenço do Sul, Canela, Porto Alegre e Novo Hamburgo.

Com Tainá Borges e Lara Rocho na direção, a obra Atravessamentos costura performances individuais deixando transparecer vestígios dos diferentes processos de criação desenvolvidos em isolamento. Na ausência de espaços cênicos, experimentar o espaço urbano se torna uma possibilidade. Em cena, os artistas dialogam a partir de suas trajetórias pessoais e artísticas, motivados pelos afetos e pelo contexto que os rodeia.