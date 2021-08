Projeto Festó apresenta online a diversidade regional

Começa nesta quinta-feira (26) o Projeto Festó, evento virtual que irá transmitir gratuitamente espetáculos e atividades formativas. Organizado pelo Quarta Parede - Festival Internacional de Artes Cênicas e transmitido pelo canal de YouTube do Grupo Borogodó, a programação se estende até o dia 4 de setembro.

Com trabalhos vindos de todo o Brasil, esta edição conta com produções cênicas de seis diferentes estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Inquérito 5736 – Apenas uma parte da verdade, da Cia. de Segunda do RJ, faz as honras abrindo o festival com uma adaptação híbrida do texto O santo inquérito, de Dias Gomes.

Pindaúna (SP), Tito (MG) e Carta para violeta (CE) também fazem parte da programação. A expressividade de encenações e a singularidade de linguagens buscam em conjunto comunicar e fortalecer virtualmente espaços de representatividade.

O festival traz ainda convidados especiais para participar das atividades formativas. Rita Clemente, Luna Ákira e Agatha Andiola irão participar das oficinas realizadas através de videoconferências.