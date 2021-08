Seriado produzido no Rio Grande do Sul vence prêmio internacional

A série televisiva Oráculo das borboletas amarelas, realizada em solo gaúcho, ganhou um prêmio no Festival comKids - Prix Jeunesse Iberoamericano 2021 na categoria ficção de 11 a 15 anos. A obra de Tatiana Nequete, composta por 13 episódios, tem em seu elenco importantes nomes das artes cênicas como Sandra Dani, Luiz Paulo Vasconcellos e Liane Venturella.

A série infantojuvenil, filmada em Porto Alegre, conta a história de Gabriela, uma menina de 13 anos que se muda do interior para a capital com a família, no meio do ano letivo, na tentativa de tratar o câncer do avô, Aldo.

O senhor vive incentivando a neta no seu interesse pela botânica e zoologia. Ao ouvir as fábulas e lendas sobre borboletas contadas por ele, a jovem desenvolveu seu próprio Oráculo, por meio do qual recebe conselhos dos lindos insetos.

A produção apresenta uma espécie de rito de passagem da infância para a adolescência, explorando ainda temáticas como o racismo, a homoafetividade, o bullying e o luto. Oráculo das borboletas amarelas é uma coprodução da Besouro Filmes em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).