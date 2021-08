Grupo Chão de Areia lança documentário que valoriza a cultura litorânea

Facebook YouTube O grupo Chão de Areia lança nesta terça-feira (24) nas plataformas digitais o documentário Nos sons do Litoral, trabalho que reúne artistas convidados com diferentes inspirações étnicas dos municípios costeiros do Estado. A produção, que estreia às 19h, estará disponível noe no canal dedo grupo musical.

A obra tem como objetivo eternizar memórias, construir legados e inspirar as próximas gerações a valorizar e enriquecer a cultura local. Isso acontece através de uma narrativa emocionante que valoriza a arte e as belezas naturais do Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Artistas regionais como Loma, Carlos de Lucka, Nilton Junior, Índio Rufino, Juliano Gonçalves, Marco Michelon, Mário Duleodato, Monycah Ramos, Paulinho Dicasa, Ivo Ladislau e Márcia Freitas participam do projeto. Nomes como Anderson Oliveira, Rodrigo Reis e Cri Ramos também marcam presença como parte da banda de apoio.

O trabalho, que marca os dezenove anos de história do grupo Chão de Areia, promete emocionar adeptos da boa música regional.