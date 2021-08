Tela restaurada de Aldo Locatelli é apresentada à comunidade

No domingo (22), a tela A Aparição da Virgem (1962), de Aldo Locatelli, foi apresentada à comunidade após passar por restauro. Em missa solene presidida por Dom Adilson Pedro Buzin, Bispo auxiliar de Porto Alegre, a pintura localizada no altar da nave central também recebeu bênçãos.

Na década de 1960, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes (General Caldwell, 1022) passou a abrigar importantes obras de arte. Duas das três telas são do renomado artista ítalo-brasileiro Aldo Locatelli, e estão tombadas pelo EPAHC da Prefeitura Municipal de Porto Alegre: A Aparição da Virgem (1962) e Sagrado Coração de Jesus (1962), e a terceira é de autoria do artista espanhol José Riera Sicart, denominada São José.

Com o passar do tempo, a situação de conservação da pintura da tela principal se agravou visivelmente com grave risco de ruptura do suporte, demandando imediata intervenção de restauro. O processo de restauração seguiu um plano de sustentabilidade, passando pelas bases de conservação preventiva através da observação, higienização e preservação, no uso de técnicas conservacionistas para proteger a pintura de poluentes e sujidades. O bastidor foi substituído.

Também a Paróquia realizou ações de conservação preventiva no ambiente, como iluminação e climatização da igreja, para auxiliar na proteção das obras. O projeto prossegue com a recuperação das duas telas laterais: Sagrado Coração de Jesus e São José.

A iniciativa com o objetivo de contribuir para a preservação da memória e história da arte e cultura religiosa tem patrocínio das empresas Dufrio, Sulgás e Medlive, por meio do financiamento Pró-Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A realização é da Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre, sob a coordenação geral da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A gestão do projeto é de responsabilidade da Cult Assessoria e Projetos Culturais com o acompanhamento da Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Estiveram presentes na solenidade, parte da equipe do projeto, e Cristine de Ávila Cervo, representante da Sulgás.