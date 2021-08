Acervo restaurado do Museu Julio de Castilhos abre à visitação em Porto Alegre

Foi concluído o primeiro lote de restauro do acervo do Museu Julio de Castilhos (MJC), instituição em Porto Alegre vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). A partir desta terça-feira (24), os visitantes poderão conhecer o resultado da recuperação de 10 bustos e quatro telas, sendo duas de grande dimensões.

O MJC funciona das 10h às 17h, de terças a sábados, na rua Duque de Caxias, 1.205-1.231, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em razão de protocolos sanitários por conta da pandemia, a capacidade está limitada a dez pessoas por vez.

O acervo ficará em exposição na sala de acesso ao museu por curto espaço de tempo, sendo apresentado também o processo utilizado para devolver a beleza e solidez a cada uma das peças. Em breve, um novo lote será restaurado, incluindo uma das peças que mais mobiliza o público visitante: a carruagem que pertenceu a Carlos Barbosa, governador do Rio Grande do Sul entre 1908 e 1913. Também fará parte do próximo grupo uma escultura de Duque de Caxias a cavalo, obra do artista pelotense Antônio Caringi.

O processo de qualificação do acervo do museu faz parte do plano museológico e tem o aporte técnico da museóloga Doris Couto, que também dirige a instituição. De acordo com ela, é preciso trazer a diversidade de acervo ao público, com peças que possam testemunhar os processos históricos com qualidade estética: "Assim, se demonstra respeito ao público e se atua na restauração e conservação do acervo, garantindo que um número maior de pessoas possam desfrutar de cada peça por muito mais tempo”.