Renato Janine, ex-ministro da Educação, participa do #Provoca desta semana

Nesta terça-feira (24), às 22h, na TV Cultura, Marcelo Tas recebe Renato Janine no #Provoca. Ex-ministro da educação, cientista político e atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o convidado comenta sobre a ignorância, a falta de perspectivas dos jovens no Brasil, a ciência e a sequência de crises no País.

No programa, Janine critica falta de recursos e empenho do Governo Federal em relação às medidas contra a crise de saúde pública. "A ignorância é muito arrogante. No fundo, a diferença entre o cientista, o sábio e o não sábio, é que a pessoa que sabe também sabe quando é ignorante." Ele ressalta também que a ciência é um campo de divergências, mas que as discordâncias podem sim ser resolvidas.

O ex-ministro reflete ainda a respeito de uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Juventude que aponta uma alta porcentagem de jovens brasileiros que consideram deixar o País por falta de oportunidades.

Sobre o futuro do Brasil, ele explica que a fase difícil de agora é reflexo de tempos atrás e que a mudança demanda tempo e esforço. "A partir de 2017 e 2018, veio a ideia de que a política é o grande problema, os políticos são o problema. Então os brasileiros desenvolveram uma aversão aos políticos, uma disposição a gostar de quem falasse mal da política e isso é muito ruim porque você não tem solução para política fora da política", finaliza.