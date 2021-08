Campanha da Cirandar distribui alimentos e livros na Vila Chocolatão

A ONG Cirandar lança nesta quarta-feira (25) a campanha Cirandar contra a fome, com distribuição de cestas básicas e livros culturais-pedagógicos para as famílias de 50 crianças da Vila Nova Chocolatão. O projeto busca guardiões dispostos a contribuir com a arrecadação de recursos. Pessoas físicas ou empresas podem se somar à iniciativa doando qualquer valor pelo PIX (CNPJ 10.545.681/0001-27). O guardião ou guardiã também pode ajudar divulgando a campanha e engajando parceiros para contribuírem com a erradicação da fome no local.