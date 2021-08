Mentorias de empreendedorismo criativo abordam patrimônio cultural

Dando continuidade às ações comemorativas do Dia Estadual do Patrimônio Cultural durante o mês de agosto, o RS Criativo, da Secretaria de Estado de Cultura (Sedac), promove uma série de mentorias com o objetivo de construir pontes entre o empreendedorismo criativo e as ações de divulgação e preservação do patrimônio.

As capacitações, que acontecem em formato virtual, têm o propósito de agregar conhecimento e ajudar os empreendedores através de bate-papos com diferentes ministrantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de um link disponível na bio do Instagram do RS Criativo

A primeira roda de mentoria, intitulada 4PMRD: Pessoas, Pessoas, Pessoas, Patrimônio, Raízes, Manufatura e Design, acontece nesta quarta-feira (25), às 15h, com a participação de Edson Matsuo, diretor de Design da Grendene, e Luciana Bulcão, dona da marca Dona Rufina. Na próxima terça-feira (31), às 10h, o RS Criativo apresenta a Roda de Conversa e Mentoria Empreendedorismo, design e territórios, com a consultora Karine Faccin, que tem como foco o trabalho dos artesãos, a valorização da identidade cultural, dos territórios e o resgate de técnicas.