Festival da Cinemateca da Casa de Cultura presta homenagem a Paulo José

Em mais um ciclo de conversas O que é o cinema gaúcho?, o professor e pesquisador Glênio Póvoas traz para debate o documentário Todos os Paulos do mundo, em homenagem ao ator e diretor gaúcho Paulo José , que faleceu recentemente aos 84 anos de idade. A discussão acontece nesta quarta-feira (25), às 18h30min, na Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736).

A obra dos diretores Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira tem como foco a trajetória de Paulo José, considerado um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Com trabalhos de destaque, como as produções Todas as mulheres do mundo, Macunaíma, Juventude e O palhaço, sua carreira serve também como retrato de uma era no audiovisual do país.

O programa de encontros quinzenais, que integra o Festival Cinemateca Paulo Amorim, tem como objetivo refletir sobre as características, os temas e os caminhos do cinema gaúcho, em uma troca de ideias com os convidados e o público. Até o final do ano, o festival prevê outras mostras especiais, além do início da modernização das salas de cinema.