CHC Santa Casa recebe a historiadora Lilia Schwarcz em live

Em comemoração ao Dia do Historiador, o CHC Santa Casa recebe a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz para participar de uma live nesta segunda-feira (23), a partir das 18h, com transmissão pelo. Com mediação de Benito Bisso Schmidt, a conversa abordará as experiências da convidada e os desafios na abordagem da História Pública, tratando as questões práticas e éticas do exercício da profissão.