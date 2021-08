'Desvirtude' é melhor filme de curta-metragem gaúcho do Festival de Gramado

O filme Desvirtude, da diretora Gautier Lee, foi o vencedor do Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra Gaúcha de Curtas desta 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A produção - que traz roteiro sobre racismo - levou os troféus de melhor filme, melhor direção, melhor atriz e melhor montagem.

O curta traz um forte roteiro sobre racismo ao contar a história de Kenia, uma menina negra, estudante de Jornalismo que, após ser agredida durante uma atividade na universidade, tem de lidar com repercussões e retaliações de seu caso.

“Eu nem sei o que dizer, estou dividida entre chorar, rir, pensar e falar. Quero aproveitar esse espaço para agradecer a toda nossa equipe que pilhou fazer esse projeto sem nenhum centavo. Eu gastei um total de R$ 17 para comprar uma base para a nossa atriz, é um curta de R$ 17”, agradeceu a diretora do filme, Gautier Lee, em sua participação virtual na cerimônia.

Desvirtude também foi selecionado para competir entre os curtas-metragens brasileiros.

O filme Eu Não Sou Um Robô, de Gabriela Lamas, também foi destaque na mostra deste ano, garantindo quatro prêmios: melhor roteiro, melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor filme pelo júri da crítica.

A cerimônia aconteceu na tarde de sábado (21) e contou com a participação dos músicos da região de Gramado Ástrid Godoi no vocal e Felipe Saul na guitarra com intervenções ao vivo.

O Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcho de Curtas é uma promoção da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, realizado há 18 anos em parceria com a Prefeitura Municipal de Gramado, firmada por meio de Termo de Acordo de Mútua Colaboração, com a interveniência da Gramadotur.

CURTAS-METRAGENS GAÚCHOS