Festival de Gramado revela premiados em cerimônia na Serra

Como já é tradicional, o último sábado do Festival de Cinema de Gramado é marcado pela premiação dos filmes considerados destaques da seleção. Com transmissão pela TVE-RS, TV Assembleia e canais digitais do festival, o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcha de Curtas revela os vencedores desta edição a partir das 16h. A cerimônia será conduzida pelos apresentadores Marla Martins e Roger Lerina direto de Gramado com participação dos realizadores de forma virtual. Vinte e três filmes concorrem aos troféus.

O Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcho de Curtas é uma promoção da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, realizado há 18 anos em parceria com a Prefeitura Municipal de Gramado, firmada por meio de Termo de Acordo de Mútua Colaboração, com a interveniência da Gramadotur.

Além dos troféus, serão distribuídos R$ 48 mil (R$ 8 mil para o melhor filme e R$ 4 mil para as demais categorias). O melhor filme ganha ainda o Prêmio Edina Fujii, no valor de R$ 10 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinária da empresa NAYMOVIE, com validade de 1 ano.

O diretor de palco, Rubens Bandeira, adianta que a emoção deve dar o tom da cerimônia noturna, que será transmitida pelos canais digitais do Festival na internet e pela televisão pelo Canal Brasil, TVE e TV Assembleia, a partir das 21h deste sábado (21).

"Preparamos uma homenagem aos realizadores e ao audiovisual brasileiro. Um texto contundente, ilustrado por imagens de arquivo, com a narração de Lázaro Ramos, dando o tom necessário à narrativa do atual momento do nosso audiovisual e a resistência do nosso Festival de Cinema de Gramado, que inova no formato e segue rumo aos 50 anos. E o ‘In Memoriam’ dessa edição é carregado de emoção por todas as perdas desse último período e, principalmente, com as mais recentes, de Paulo José e Tarcísio Meira”, adiantou o diretor.

Como também já é uma marca da premiação, a música vai ter seu lugar garantido. A banda de jazz Cinnamon traz seu repertório sofisticado para a trilha sonora com participações entre a entrega de um Kikito e outro. A equipe de palco deste ano conta 15 pessoas.

Concorrem aos Kikitos 14 filmes de curtas brasileiros, quatro de longas estrangeiros, três filmes de longas gaúchos e, por fim, sete filmes entre os longas brasileiros. Os concorrentes em cada categoria são indicados pelos próprios filmes. Além dos troféus, os vencedores ainda recebem premiação em dinheiro.