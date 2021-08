A&E estreia documentário sobre a trajetória da banda Kiss

Coincidindo com o início da nova turnê mundial, o canal A&E estreia neste sábado (21), às 22h30min, Kisstory, um documentário que conta as quase cinco décadas de existência da banda Kiss. A produção, narrada pelos próprios fundadores Paul Stanley e Gene Simmons, é dividida em duas partes, sendo a segunda delas exibida no domingo (22), no mesmo horário.

A famosa frase que abre cada um dos shows do grupo também faz parte da nova obra audiovisual. You wanted the best, you’ve got the best marca o início de um detalhado documentário com 4 horas de duração. Kisstory encaixa os relatos dos integrantes a lugares relevantes que fizeram parte da trajetória da banda. Imagens intimistas da infância, da adolescência e dos ensaios conjuntos também estão presentes.

A origem da maquiagem como alter ego de suas personalidades e imagens do primeiro show em 1973 são alguns dos momentos que compõem a narrativa. Além disso, Dave Grohl (ex-baterista do Nirvana e líder do Foo Fighters) e Tom Morello (guitarrista do Rage Against the Machine) participam como convidados especiais.

Os depoimentos de Ace Frehley e Peter Criss, ex-membros do grupo, aparecem apenas por meio de material de arquivo de rádio e TV, pois ambos se recusaram a participar das gravações e não autorizaram o uso de suas imagens.