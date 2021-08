Evento da Pucrs Cultura convida Ney Matogrosso para live

canal da universidade no YouTube - onde fica disponível para acesso posterior A série Ato criativo da Pucrs promove nesta terça-feira (24) um bate-papo com o cantor Ney Matogrosso sobre sua biografia. A transmissão ocorre às 19h, pelo- e pelo perfil da Pucrs Cultura no Facebook.

O bate-papo será realizado com mediação do professor e diretor do Instituto de Cultura, Ricardo Barberena. Aos 80 anos recém-comemorados, o intérprete vai falar sobre sua trajetória pessoal, recentemente lançada no livro Ney Matogrosso - a biografia.

Ney de Souza Pereira, mais conhecido como Ney Matogrosso, é um cantor, compositor, dançarino, ator e diretor brasileiro. Foi integrante da banda Secos & Molhados (1973-1974), ao lado de João Ricardo e Gérson Conrad. Após o término do trio, Ney deu início a sua carreira solo com o disco Água do Céu – Pássaro (1975). Ao longo de sua carreira, já interpretou inúmeros artistas como Chico Buarque, Cartola, Rita Lee e Tom Jobim.

É considerado pela revista Rolling Stone como a terceira maior voz brasileira de todos os tempos e, pela mesma revista, trigésimo primeiro maior artista brasileiro de todos os tempos. Possui 35 álbuns gravados ao longo de sua carreira. Em 2015, ganhou o 26º Prêmio da Música Brasileira nas categorias Melhor Cantor de Pop/rock/reggae/hip-hop/funk e Melhor Álbum do mesmo gênero.