Clube de Leitura do Ling discute obra de Guimarães Rosa

O Clube de Leitura do Instituto Ling recebe nesta segunda-feira (23), às 19h, a professora de Literatura da Ufrgs Kathrin Rosenfield, especialista nas obras de Guimarães Rosa. Na atividade, transmitida pelo YouTube do instituto, ela ministrará uma aula virtual e gratuita sobre o romance Grande sertão: veredas. Para receber o link direto do evento, lembretes e o material preparatório, basta fazer inscrição prévia e sem custo no site www.institutoling.org.br.

Com a obra tema do encontro desta segunda-feira, João Guimarães Rosa - considerado por muitos como o maior escritor do País do século XX - revolucionou o cânone brasileiro, há 65 anos, e segue despertando o interesse de novas gerações de leitores. Na narrativa, o autor atribui ao sertão mineiro sua dimensão universal, fazendo um mergulho profundo na alma humana, ao retratar o amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria.