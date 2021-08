Espetáculo de vídeo-teatro estreia no YouTube nesta segunda-feira

Ao longo da história muitas instituições fomentaram a exclusão daqueles que eram vistos como "anormais" na sociedade. Refletindo a respeito dessas questões, o espetáculo virtual Classe cordial, parceria do Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica com a Companhia de Solos & Bem Acompanhados, estreia nesta segunda-feira (23), às 19h, no canal de YouTube do coletivo. Através da personagem de Deborah, a obra, em exibição até o dia 14 de setembro, leva o espectador a refletir sobre a pseudo cordialidade da sociedade brasileira.